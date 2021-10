Por qué no juega Messi el PSG vs. Angers de la Ligue 1 2021-2022

El argentino será baja en el equipo de Mauricio Pochettino, en el duelo correspondiente a la décima jornada del torneo francés.

El PSG recibe este viernes al Angers, en un partido correspondiente a la décima jornada de la Ligue 1. Eso sí, a pesar de ser favorito para quedarse con el triunfo, el equipo de Mauricio Pochettino tiene varias bajas en su plantilla. Entre ellas, Lionel Messi…

Por qué no juega Messi en el PSG vs. Angers de la Ligue 1 2021-2022

No es por lesión o suspensión. Tampoco es por una cuestión táctica. Lionel Messi no estará esta noche frente al Angers porque no llega a tiempo: un día antes del encuentro correspondiente a la liga francesa, es decir, este jueves, el argentino enfrentó a Perú, en las Eliminatorias sudamericanas.

Por esa misma razón, por esa triple fecha de Eliminatorias sudamericanas, Pochettino tampoco puede contar con otros futbolistas que viajaron para representar a sus respectivos países: Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María y Neymar.

Otras bajas del PSG

Por lesión, el líder de la Ligue 1 tiene más ausencias: Sergio Ramos, Keylor Navas y Layvin Kurzawa.