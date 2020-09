¿Por qué no juega Dani Alves contra River en la Copa Libertadores?

El capitán del conjunto brasileño fue operado por una fractura en el antebrazo derecho y se perderá la reanudación de la Copa Libertadores.

El pasado 26 de agosto, la victoria 1-0 sobre Athlético Paranaense por el Brasileirao le costó demasiado cara a Sao Paulo, que se quedó sin su capitán y figura por tiempo indeterminado. Dani Alves sufrió una fractura en el antebrazo derecho a diez minutos del final del encuentro, fue operado al día siguiente y, aunque la recuperación no tenía plazos definidos, se perderá el partido frente a River del 17 de septiembre, con el que el conjunto brasileño reanudará su participación en la .

Dani Alves sofre fratura no antebraço direito e passará por cirurgia já nesta quinta-feira (27).



Saiba mais > https://t.co/8L0GJVYTjq pic.twitter.com/dNlT2Gg8Jt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2020

En esa jornada, el lateral debió abandonar el campo de juego del Morumbí luego de una patada involuntaria de Fernando Canesin a los 33 minutos del compelmento y, por sus gestos de dolor, se podía adivinar que se trataba de algo serio. Apenas finalizado el partido, Alves fue trasladado a un hospital para realizarse estudios, que confirmaron la gravedad del diagnóstico y la necesidad de una intervención quirúrgica.

El ex- pasó por el quirófano y, tras la intervención, publicó en su cuenta de Instagram que "no hay batallas sin heridas ni victoria sin lucha... ¡Que no te hagan renunciar a luchar jamás!". Aunque el médico de la institución habló de una situación "favorable" dentro del diagnóstico, lo cierto es que DA2 se perdió los siguientes cinco encuentros del Brasileirao y todavía es una incógnita cuándo regresará a la acción.