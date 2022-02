Edinson Cavani no estará este miércoles en el Wanda Metropolitano para el partido de la ida de octavos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Manchester United.

Por qué no juega Cavani en el Atlético Madrid vs. Manchester United de la Champions League 2021-2022

Tal y como ha anunciado el entrenador, Ralf Ragnick, el uruguayo no ha viajado con el resto de la expedición a Madrid debido a que no se ha recuperado aun de su lesión en la ingle. "No va a viajar, porque hace varios días que no entrena. Sigue con un problema en la ingle y, mientras no esté listo para volver a correr con normalidad, creo que no tiene sentido forzarlo a hacerlo", comentó el alemán en rueda de prensa.