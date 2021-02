¿Por qué no juega Canales en el Betis vs. Barcelona de LaLiga 2020/21?

Manuel Pellegrini ha introducido varios cambios en el once del Betis para enfrentarse al Barcelona en el partido de la 22 jornada de Liga

El Real Betis se enfrenta en la jornada 22 de Liga contra el FC Barcelona en el Benito Villamarín y lo hará, desde el principio, sin su jugador más en forma en este 2021, Sergio Canales, que partirá desde el banquillo.

El cuadro verdiblanco viene de una dura eliminatoria en los cuartos de final de la Copa del Rey en la que no pudo superar al Athletic de Bilbao en la tanda de penaltis. Canales está siendo el principal protagonista de los once de Pellegrini y también fue de la partida en la Copa, donde disputó todos los minutos e incluso lanzó un penalti en la tanda, que acabó fallando. Después de este esfuerzo, Pellegrini ha decidido resfrescar su once y dar descanso a uno de sus jugadores más utilizados en lo que va de este 2021.

Canales no será la única ausencia de renombre al inicio del partido, también verán el partido desde el banquillo Leo Messi y De Jong en el FC Barcelona. Hay que recordar que los blaugrana también tuvieron que jugar una prórroga contra el Granada para clasificarse para semifinales del torneo del ko.

En lo que va Liga, Sergio Canales suma 7 goles y cuatro asistencias, más otras dos en Copa del Rey, y se encuentra en el momento de mayor madurez de su carrera, siendo el líder del proyecto Manuel Pellegrini en el Betis.