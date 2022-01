Contratiempo para el Real Madrid en Arabia Saudí. Carlo Ancelotti pierde para el Clásico de semifinales de la Supercopa de España 2022 ante el Barcelona a David Alaba, uno de sus defensas más fiables.

Por qué no juega Alaba el Clásico Barcelona vs. Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España 2022

Según la "Cadena Cope", el defensa internacional por Austria sufre unas molestias musculares que arrastra de los últimos partidos y no podrá ser de la partida y en su lugar jugará Nacho, que formará en el centro de la zaga junto a Militao.

"Alaba tenía molestias musculares, no se encontraba cómodo y no hemos querido arriesga. ¿Una posible final? No hemos pensado en esto, pero creo que podría jugar. ¿Nacho? No cambia nada, es el mismo planteamiento. Es un jugador en el que tengo mucha confianza, está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. ¿Carvajal? Sí, está al 100%, aunque veremos si puede aguantar los 90 minutos", explicó Ancelotti en "Movistar +".

De hecho, Alaba no está ni siquiera en el banquillo del conjunto merengue y se pierde su primera oportunidad de jugar en la Supercopa de España aunque no está descartado que pudiera jugar la final contra el Athletic o el Atlético de Madrid el próximo domingo 16 de enero si el Real Madrid lograse clasificarse.