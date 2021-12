El fútbol español para durante las fiestas de Navidad. Al contrario de lo que ocurre en Inglaterra con el 'Boxing Day' que se celebra el 26 de diciembre, LaLiga y todos los torneos se detienen en España y no se disputan encuentros oficiales en unas fechas tan señaladas.

El Athletic - Real Madrid de este 22 de diciembre ha sido el último partido antes de Navidad y no se volverán a disputar encuentros hasta el próximo 31 de diciembre.

Por qué no hay fútbol en Navidad en La Liga 2021-2022 y cuándo se vuelve a jugar

El día de Nochevieja, el citado 31 de diciembre, se reanuda la competición con el primer partido de la 19ª jornada que disputarán a las 16:15 horas el Valencia y el Espanyol. El sábado 1 de enero no habrá partidos y la jornada se reanuda el día 2 y 3 de enero con la disputa de los otros 9 encuentros.

En España no es habitual que se juegue en Navidad e incluso el convenio colectivo de los futbolistas refleja que no se pueden jugar encuentros en esta fechas. No obstante, ha habido alguna excepció como en la temporada 2015-2016 cuando no hubo parón navideño y se colocó una jornada justo después de Navidad para permitir que LaLiga acabara antes por la disputa de la Eurocopa 2016.

Sí que habrá partidos en una fecha muy señalada en España como son los días 5 y 6 de enero cuando se celebra la llegada de los Reyes Magos. Como ha ocurrido en otras temporadas, la RFEF ha colocado en estos días partidos de la Copa del Rey y se disputarán los dieciseisavos de final de la Copa.