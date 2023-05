¿Por qué no es convocado Víctor Guzmán a Selección mexicana?

Pese al gran momento que vive, Víctor Guzmán no es tomado en cuenta por Diego Cocca.

El regreso de Víctor Guzmán a Chivas ha sido todo un éxito. Luego de su fallido fichaje en 2020, el Guadalajara nuevamente fue por el futbolista para el Clausura 2023 y ha respondido en la cancha, siendo una pieza clave del equipo de Paunovic e incluso portando el gafete de capitán.

Pese al gran momento que vive, el 'Pocho' no ha sido contemplado por Diego Cocca para la Selección mexicana. El mediocampista no estuvo en las convocatorias para la Nations League, el amistoso contra Estados Unidos y para la actividad de verano de México, algo que ha causado mucha polémica.

En GOAL te traemos el posible motivo por el que no es llamado a la Selección mexicana:

¿POR QUÉ VIÍCTOR GUZMÁN NO ES LLAMADO A LA SELECCIÓN?

Ni los directivos ni el entrenador Diego Cocca han dado una razón concreta sobre el motivo por el que Víctor Guzmán no es llamado a la Selección mexicana; sin embargo, ha trascendido que los patrocinadores podrían jugar un papel importante para que no sea convocado, pues no agrada la imagen del futbolista por el caso de dopaje en el que estuvo involucrado en 2020.

El Pocho Guzmán ya ha sido parte del Tricolor en el pasado, pero a raíz de su doping positivo, no ha vuelto a ponerse la camiseta de México a pesar del buen rendimiento que ha tenido tanto en Pachuca como en las Chivas.