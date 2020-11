¿Por qué Messi no juega y no está en la convocatoria del Barcelona para jugar contra el Dinamo Kiev en Champions League?

Koeman explicó que "la situación en la Champions es cómoda con los nueve puntos que tenemos y necesita un descanso".

Salto la sorpresa. Lionel Messi no forma parte de la expedición del para enfrentarse al Dinamo de Kiev en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA . Afortunadamente para los culés, el argentino no está lesionado pero ¿poor qué Messi no juega y no está en la convocatoria del Barcelona para jugar contra el Dinamo Kiev en Champions League?

¿Por qué Messi no juega y no está en la convocatoria del Barcelona para jugar contra el Dinamo Kiev en Champions League?

"La lista la forman Ter Stegen, Dest, Aleñá, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, Junior, Iñaki Peña, O. Mingueza y Konrad. Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti, Sergio y Araujo, por lesión, y De Jong y Messi, por decisión técnica, serán baja para este partido", explicaba el club en su web oficial.

El artículo sigue a continuación

Poco después, Ronald Koeman en rueda de prensa explicó más detalladamente su decisión: "Tenemos baja por temas de lesiones y también hemos decidido no llevar a Leo y a Frenkie porque la situación en la Champions es cómoda con los nueve puntos que tenemos y los dos necesitan un descanso, llevan tantos partidos... creemos que es un buen momento para descansar".

Más equipos

De esta forma, Messi tendrá su primer descanso esta temporada 2020-2021. El argentino había jugados todos los minutos este curso a excepción de la primera parte del partido contra el de cuando fue suplente pero salió en el descanso para ayudar a su equipo a sumar la victoria.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Koeman trata de prevenir que la acumulación de minutos acabe ocasionando una lesión a Messi como ha ocurrido en las últimas horas con otros jugadores importantes del equipo como Gerard Piqué y Sergi Roberto, que estarán de baja varias semanas.