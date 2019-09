¿Por qué Marco Reus nunca fichó por el Barcelona?

El Barcelona mantuvo reuniones con él en 2015 pero finalmente el jugador prefirió seguir en Dortmund.

Es bien sabido que no hace tanto el suspiraba por Marco Reus. El club azulgrana ya tenía a Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Da Silva pero quería reforzarse con un extremo de garantías que permitiera dar descanso a uno de ellos sin perder calidad y pensó en el alemán para apuntalar el frente de ataque. Y cabe decir que Reus se lo pensó pero acabó descartando la posibilidad de vestir de azulgrana porque prefirió seguir siendo un ídolo en su casa antes que un suplente en el Barcelona de la MSN.

El propio jugador reveló, hace mes y medio en Goal, que "en el verano de 2015, mi jefe Dirk Hebel se sentó en el hotel del aeropuerto de Düsseldorf con Raúl Sanllehí". El interés venía de mucho antes y se alargó también mucho tiempo tras aquella reunión improvisada. "Seis meses después otros miembros del club volvieron a enviar un mensaje para traerme a " señaló Reus, que por aquel entonces se encontraba en el punto álgido de su carrera.

El , acostumbrado a desprenderse de sus mejores jugadores, escuchó la propuesta barcelonista, que no fue la única, pues también se produjeron contactos con Richard Law, del , Ivan Gazidis, del Milan, u Olivier Letang, del , entre otros clubes. A Reus el interés de los grandes de Europa le hizo sentirse orgulloso y hasta dudó de si aceptar. "Por supuesto que pensé en las ofertas de estos grandes clubes más de un día. Si no dijera esto mentiría, pero al final siempre elegí a mi club y no me arrepiento".

Sin embargo, resolvió quedarse en el equipo de su ciudad natal y hacer historia allí. Actualmente es el décimo máximo goleador histórico del club amarillo y aspira a meterse en el top5 de los jugadores con más redes con el Dortmund.