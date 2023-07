Tras 25 inolvidables años, el videojuego ya no contará con la presencia de los míticos comentaristas.

¿Por qué Manolo Lama y Paco González no aparecen ni serán la voz en el EA Sports FC 24? Esa es la pregunta que se harán miles de usuarios, probablemente, cuando utilicen el videojuego y no les encuentren. Y es que, tras 25 inolvidables años, el videojuego ya no contará con la presencia de los míticos comentaristas.

¿Por qué Manolo Lama y Paco González no aparecen ni serán la voz en el EA Sports FC 24?

En primer lugar, hay que destacar que en septiembre de 2023 el mundo de los videojuegos dará un cambio radical al conocer el nacimiento de EA Sports FC, el videojuego que sustituirá al mítico FIFA en las consolas de todos los usuarios.

Tal y como ha explicado en su nota oficial EA Sports, el motivo por el cual cambian el nombre del videojuego es con la idea de "hacer el FIFA más ambicioso de todos los tiempos". La marca EA Sports quiere portenciar su propio nombre y por ello han decidido cambiar el nombre de FIFA por el de EA Sports FC.

Y otro de los cambios es que ya no estarán ni Manolo Lama ni Paco González, algo que algunos se animaban a contar desde hace algunas semanas pero que se ha confirmado el lunes 17 de julio de 2023 de manera oficial: los comentaristas no formarán parte de la siguiente entrega de simuladores de fútbol de Electronic Arts.

"Después de 25 ediciones inolvidables, decimos adiós a los icónicos Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz. Vuestras voces siempre serán sinónimo de fútbol y diversión para nosotros. Nos aseguraremos de continuar su legado de la mejor manera posible", reza el comunicado emitido por EA Sports a través de su cuenta de Twitter.

Eso sí, EA Sports no ha confirmado por qué se marchan ni quiénes serán sus reemplazantes. EA solo ha avanzado que anunciarán en los próximos días a los nuevos casters del juego, aunque no ha revelado cuándo exactamente.

Una de las razones podría tener que ver con un asunto de contratos al que la compañía tendría que hacer frente al dejar de realizar juegos para FIFA y pasar a crear su franquicia independiente EA Sports FC 24. Se espera que en las próximas horas, los protagonistas ofrezcan una versión oficial.

Los datos de Manolo Lama y Paco González en más de 25 años de FIFA

Manolo Lama

Juegos de FIFA en los que ha participado : 25

: 25 Horas grabadas: 848

848 Días de grabación: 453

453 Líneas de diálogo grabadas: 278.448

278.448 Nombres de jugadores grabados: 7.400

7.400 Reacciones de gol grabadas: 7.000

Paco González