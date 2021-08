El futbolista argentino estuvo en el punto de mira del cuadro ‘citizen’, y sin embargo, su llegada no se cristalizó.

Leo Messi se ha convertido en uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Tras su gloriosa etapa en el FC Barcelona, el futbolista argentino ha tenido que poner rumbo hacia la capital de Francia para poder jugar en el PSG. Sin embargo, el cuadro parisino no ha sido el único candidato para hacerse con su fichaje. Uno de los equipos que más han sonado para poder conseguir uno de los mayores fichajes de la historia del fútbol es el Manchester City, que en los últimos años ha sido uno de los mayores pretendientes del jugador de Rosario.

A pesar de todo lo que sonó, especialmente en el pasado verano, cuando el ex ‘10’ azulgrana pidió su salida mediante un burofax, su llegada al cuadro de Pep Guardiola, finalmente no se ha producido la llegada de Messi a la ciudad de Manchester. Es por ello que merece la pena repasar cuál o cuáles han sido los motivos que han llevado que Messi no fichara por el vigente campeón de la Premier y terminara fichando por el equipo de la Ligue 1, uno de los más potentes del mundo.

¿Por qué Manchester City no terminó fichando a Messi?

El propio entrenador de la entidad británica, Pep Guardiola, ya descartó al cuadro inglés de la lucha por Messi, apenas unas horas después de que se confirmase que el argentino no estará ligado a la entidad de la Ciudad Condal. El técnico, con el que explotó el nacido en Rosario, explicó, a pocos días del comienzo de la Premier en esos momentos, cuáles eran las razones del cuadro ‘citizen’ para no llevar a cabo el que sería un fichaje que cambiaría el rumbo del torneo doméstico en las islas.

“Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes", expresó el técnico de los de Manchester. El cuadro inglés, tras firmar al del Aston Villa, no quiso meterse en la pelea por hacerse los servicios, y el PSG fue más rápido, llegando de forma eficaz a un acuerdo con los Messi, confirmando esta misma semana el fichaje del futbolista.