Por qué los jugadores mexicanos vuelven de Europa

Son muchos los motivos por los que futbolistas tricolores tienen que volver a México.

Jugar en Europa es el deseo de cualquier futbolista mexicano. En el momento en que comienza la carrera futbolística, únicamente buscan captar la atención en el terreno de juego para poder trascender.

Pero, volver a México después de hacer carrera en el Viejo Continente puede ser constantemente criticado. Al final del día, el jugador también es un ser humano, que vela por sus propios intereses, también por su futuro, por lo que recae en el la decisión de donde continuar en el balompié profesional.

En Goal repasamos los motivos por los que el jugador mexicano vuelve de Europa, como ahora ha sucedido con Carlos Salcedo y Miguel Layún:

BIENESTAR DE LA FAMILIA

Como padre de familia, el futbolista mexicano tiene que procurar por su familia, así como por el confort de sus seres queridos. Esa fue una de las razones por las que Carlos decidió firmar con Tigres de la UANL, luego de año y medio con la Fiorentina de Italia y el Eintracht Frankfurt de Alemania. El Titán aceptó el reto de volver a México en base a la decisión de su propio entorno.

SALARIO

En algunos clubes del futbol europeo, los sueldos no suelen ser los adecuados, tampoco los esperados por el jugador nacional. Por ello, tienen que optar por contrarse con quien les ofrezca una mejor remuneración, pues esto su patrimonio. En la Liga MX, Tigres y Monterrey sobresalen por su poderío económico, contratando a 'jugadores caros'.

FALTA DE MINUTOS

Cualquier jugador anhela jugar. El no sumar minutos hace que no puedas esta cómodo. Por ello, si en México te garantizan participación, terminas por aceptar la oferta, así sea una decisión criticada. Uno de los ejemplos es el de Alan Pulido, que no tuvo regularidad y optó por dejar Grecia para integrarse a Chivas, club en el que es titular indiscutible. Otro de ellos es Miguel Layún, quien fichó con Rayados de Monterrey luego de pasar por el Villarreal de España, con quienes disputó 1,029 minutos.

DISPUTAR NUEVAS COMPETICIONES

Carlos Salcedo manifestó que el Mundial de Clubes es lo único que le falta afrontar en su carrera, otra de las razones por la que jugará con los de la Sultana del Norte. El equipo de Ricardo Ferretti tendrá participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2019, donde buscarán el boleto para representar a CONCACAF en la competencia mundialista. Cualquier futbolista busca nuevos retos, mismos que se presentan aunque dejes tu zona de confort.