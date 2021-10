¿Por qué lo pitan a Donnarumma en el Italia vs. España de la Nations League 2021?

El portero italiano, a pesar de jugar de local, es reprobado cada vez que toca el balón.

Lo que se esperaba, no tardó en confirmarse. Gianluigi Donnarumma no fue bien recibido en el San Siro. Apenas se anunció su nombre, gran parte del público empezó a pitar, ritual que se repitió cada vez que el portero toca el balón.

¿El motivo? Su polémico adiós al Milan durante el pasado verano para irse al PSG. Por si quedaba alguna duda, el napolitano ya no es bienvenido en el estadio que fue su hogar. ¿La sorpresa? Es que esos mismos pitos fueron ensordecedores.

Es cierto que una parte del público del Meazza buscó aplaudir para desimular los pitos, pero fue una minoría y no alcanzó a tapar lo evidente. No hubo tregua, tampoco. Y no fueron pocos los que se acordaron de la situación que vivió Piqué con España.