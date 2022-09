Por qué llaman Panda a Borja Iglesias: historia del apodo, de dónde viene y qué significa

En GOAL te explicamos el motivo por el que el nuevo delantero internacional español recibe este mote.

Borja Iglesias vive en boca de todo el mundo en el fútbol español. No es para menos: fue elegido MVP de LaLiga Santander del mes de agosto y figura entre los máximos goleadores de la competición con 6 dianas. Ello le ha valido el premio de ir convocado, por primera vez, con la Selección Española para los encuentros de la Liga de Naciones ante Suiza y Portugal.

Tal y como ha explicado en varias entrevistas, el mote viene de una canción de rap que él solía escuchar que se titula de la misma forma: Panda. El tema lo solía poner en su etapa en el Celta B justo antes de saltar al terreno de juego para motivarse a sí mismo y al resto de sus compañeros.

Ello hizo que el club celeste decidiera llamar a su filial "Panda Team" en sus redes sociales y aquellos chavales recogieron el guante usando iconos de un oso de esta especie a la hora de subir fotos e interactuar entre sí en estas plataformas.

"En realidad el apodo es para un grupo, para el Celta B, pero terminé quedándome con él y algo que me gusta porque es un homenaje a mis compañeros de equipo. Panda es un tema de un rapero neoyorquino, Desiigner, que era como el himno de ese equipo, el filial del Celta. La canción sonaba antes de cada partido. Y de esa canción viene el apodo. Pero como digo me gusta, porque me hace tener siempre presente a ese grupo de amigos y jugadores del Celta B", aseguró en una entrevista con "As".

De esa historia se hizo eco el narrador Héctor Ruiz cuando Borja Iglesias aterrizó en el Real Zaragoza para jugar en LaLiga SmartBank, competición que él narraba. A partir de ahí e popularizó el sobrenombre hasta la actualidad.