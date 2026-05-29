Por qué la final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Arsenal se juega tan temprano y a una hora tan inusual

Este sábado a las 18:00 h en el Puskás Aréna de Budapest, PSG y Arsenal disputan la final de la Liga de Campeones. ¿Por qué tan temprano?

La UEFA decidió en agosto adelantar la final para optimizar la logística y mejorar la experiencia de aficionados, equipos y ciudades anfitrionas.

Además, a esa hora los aficionados pueden usar mejor el transporte público y queda más tiempo para celebrar tras el partido.

«Con este cambio, situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación», explica el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

«La final de la Liga de Campeones es el punto álgido de la temporada y, con este horario, resulta más accesible, inclusiva e impactante para todos».

«Aunque las 21:00 h funcionan para días laborables, un horario más temprano el sábado mejora la experiencia de los aficionados», añade Ceferin. «Así pueden disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares para celebrar o superar la decepción».

Cabe recordar que no es la primera vez que se modifica el horario de la final: hasta 2009 se disputaba los miércoles.