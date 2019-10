¿Por qué James Rodríguez no juega el Real Madrid - Brujas, de la Champions League?

El mediocampista colombiano no fue ni convocado por Zidane para el segundo partido del torneo continental.

James Rodríguez es una de las grandes ausencias en el para el partido que el equipo español disputa este martes en el Santiago Bernabéu frente al Brujas, por la segunda jornada de la fase de grupos de la . Y la pregunta que muchos se hacen es por qué el mediocampista colombiano no estará frente al cuadro belga.

Lo primero que hay que aclarar es que el ex jugador del Porto y del Bayern Munich, entre otros, no está lesionado. En ese sentido, su baja contra el Brujas tiene que ver solamente con una decisión técnica de Zinedine Zidane, entrenador del cuadro de Concha Espina.

Cabe recordar que el crack colombiano había visto frenada su trayectoria ante el , la semana pasada, después de haber sido titular en tres encuentros consecutivos: , Paris Saint-Germain y . Contra el conjunto rojillo entró en las rotaciones de Zidane y apenas jugó 8 minutos, y volvió a ser suplente contra el el sábado pasado, disputando solo 13 minutos en el derbi.

Si bien James acabó con un golpe el encuentro contra los colchoneros, se entrenó con normalidad tanto el domingo como el lunes, por lo que su ausencia contra el Brujas no puede entenderse desde algún problema físico.

En ese sentido, se esperaba que el colombiano hiciera parte del once inicial de Zidane este martes, pues venía siendo titular durante buena parte de la temporada. Sin embargo, el francés no sólo que no lo alineará sino que lo ha dejado fuera de la convocatoria.

James ha disputado 314 minutos en la actual campaña repartidos en seis partidos (cinco de y uno de Champions League), no ha marcado goles y sólo ha dado una asistencia.