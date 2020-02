Crespo, envuelto en la polémica de la definición de la Superliga: ¿pone suplentes ante River?

Florencio Varela debate sobre la formación que jugará en Núñez, ya que el martes debuta en la Libertadores. ¿Qué hará el DT ante su exclub?

Como en cada una de las definiciones de campeonato del siempre sospechado y debatido fútbol argentino, el duelo entre River y Defensa y Justicia no es la excepción, con la figura de Hernán Crespo en el centro de la escena, pero como en prácticamente todos los asuntos de la Superliga, aparece la influencia de Christian Bragarnik.

Primero los hechos concretos. De acuerdo a lo que ocurra en - Boca, específicamente si los de Miguel Russo no derrotan al Sabalero, el Millonario gritará campeón si derrota al Halcón, que a su vez tendrá su estreno absoluto en la el próximo martes, cuando reciba en el Tito Tomaghello a Santos.

En cualquier otro contexto, nadie discutiría que el equipo de Varela juegue con suplentes. Pero, de ocurrir esto, el gran perjudicado sería Boca, ya que el líder del campeonato enfrentaría a un rival diezmado y que tendrá la cabeza puesta en la competición internacional.

Más equipos

En el medio del conflicto, las conjeturas:

El artículo sigue a continuación

Que Crespo, héroe en la consagración de River en la Copa Libertadores 1996, q uiere congraciarse con los hinchas por no haber regresado como jugador, sobre todo en la etapa previa al descenso. Del otro lado, esbozan algunos que no tiene una buena relación con Gallardo y por eso quiere arruinarle la fiesta.

sobre todo en la etapa previa al descenso. Del otro lado, esbozan algunos que no tiene una buena relación con Gallardo y por eso quiere arruinarle la fiesta. Que Bragarnik, plenipotenciario representante de jugadores y entrenadores, está vinculado a Daniel Angelici y por eso quiere dañar a Boca a través de la gestión de Jorge Amor Ameal .

. Que uno de los posibles integrantes del virtual equipo alternativo sería nada menos que Nahuel Gallardo, hijo del DT de River y que no podría intentar complicarle sus aspiraciones.

Y por todo esto, las aclaraciones: primero fue el "asesor deportivo" quien reconoció charlas sobre esta situación y adelantó que "creo que va a jugar con todo. Tiene que saber que estamos ante un partido que puede definir el torneo. Va a tratar de poner lo mejor posible para el partido", además de fijar como objetivo la clasificación a alguna de las copas del 2021, para lo cual necesita seguir sumando puntos.

En la misma sintonía habló José Lemme, presidente del club, al asegurar que "creemos que el técnico es inteligente y va a poner a los que estén en mejores condiciones de los que vienen jugando", aunque no objetaría si Valdanito quiere cuidar a algunos titulares. Y su hijo Diego, que tiene un papel importante en la Comisión Directiva, reclamó que los partidos debían ir en simultáneo: "No es lo mismo que River juegue con la presión de ganar o con la presión de no saber qué está pasando en la otra cancha. Se compite de otra forma", explicó.

La única verdad será la realidad que ocurra el sábado a las 19.40, cuando salga a la cancha el equipo que dirige Hernán Crespo, seguramente con lo mejor que tiene para dejar atrás cualquier especulación.