¿Por qué fracasó Carlos Queiroz en el Real Madrid?

El paso por la Casa Blanca ha sido una de las experiencias más famosas de Queiroz como técnico. ¿Qué motivo el poco éxito que tuvo?

El nuevo director técnico de la Selección Colombia ha tenido dos grandes figuraciones en su hoja de vida como director técnico: ser asistente de Sir Alex Ferguson en Manchester United y técnico de un gigante mundial como el Real Madrid.

Su experiencia por la capital española no fue productiva, ganando solo una Supercopa de España al Mallorca en la temporada (2003/04). En aquel equipo estaban apellidos de la talla de Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Guti, Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo y Raúl. 'Los Galácticos'.

Con semejante camerino, ¿Qué pudo ocasionar tan poco éxito? Para eso consultamos a Alberto Piñero, corresponsal del Real Madrid en Goal España, quien compartió su opinión al respecto:

"Analizado con la perspectiva del tiempo, cuando Queiroz llegó al Real Madrid no se reunían muchas condiciones para triunfar, pese a todos los Galácticos. Me explico. Acababan de echar a Del Bosque y Hierro (no les renovaron), que eran muy queridos en el vestuario, con lo que el equipo se quedó sin dos de sus pilares, y con un claro distanciamiento de la directiva por ello."

Queiroz llegaba del Manchester United habiendo sido nada más que asistente, con lo que no tenía tampoco el bagaje suficiente para imponerse a un vestuario complejo. Y encima, desde la directiva del Real Madrid se seguía una política intervencionista, despreciando el valor del entrenador, preocupados únicamente de sumar estrellas y más estrellas a su ambicioso plan de los Galácticos, sin pararse a pensar realmente en un plan deportivo, y sin asentar tampoco unos mínimos condicionantes para que el equipo funcionase.

Cuando Florentino Pérez dimitió de su cargo en 2005, reconoció que "había mimado demasiado a sus jugadores". Y fue justo con Queiroz cuando empezó a evidenciarse que la cosa se torcía irremediablemente."

Proyectando su nuevo proceso en el combinado nacional, Queiroz llega con mucho más bagaje y manejo de camerino. Asimismo, tendrá control total de la plantilla de jugadores, pudiendo elegir los nombres con los que desea contar en el equipo, sin imposiciones desde la dirigencia, aunque probablemente con algunos cuestionamientos desde la opinión pública y la prensa.

Sobre el papel, los errores cometidos en aquel Real Madrid de super estrellas no tendrían por qué repetirse en Colombia. Lo cierto es que la exigencia será igual, ante la necesidad que tiene el país de celebrar un título con su segunda generación dorada.