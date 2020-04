¿Por qué la eLiga MX se juega solo en PlayStation?

No es porque más futbolistas cuenten con Xbox; el causa obedece a otros intereses de carácter económicos.

La eLiga MX Clausura 2020 levantó su telón finalmente. 17 jornadas y una Liguilla van a definir al campeón virtual del futbol mexicano. Los 18 conjuntos de la Primera División quieren cubrirse de gloria.

Para ello, a falta de pasto real, debido a la pandemia de coronavirus en el mundo entero, le llegó su momento a las consolas y al FIFA 20 para jugar a la distancia desde sus casas. Bueno, en realidad a una sola: Playstation 4, y no a Xbox, otra que millones de personas poseen.

La pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es fácil: no es porque más gente tenga el PS en comparación con el Xbox, sino una razón de más peso comercial. EA Sports mantiene un acuerdo de trabajo de promoción exclusiva con Sony para todo aquello que involucre los videojuegos de dicha compañía (Madden, NHL, NBA, The Sims, Need for Speed...).

Prácticamente van de la mano en cualquier proyecto de un par de años hacia atrás, por lo que, en esta ocasión no resultó la excepción a la hora de sentarse a negociar con la . Previamente cabe recordar que EA sostenía un convenio parecido con Microsoft que caducó cuando se marcharon con la competencia.

Por eso no sorprendió que el Máximo Circuito diera a conocer que la única plataforma que iba a usarse para el evento era el PS4. Algo indiferente para EA y en simultáneo un golazo para Sony y Playstation, los verdaderos ganadores de la decisión.