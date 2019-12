¿Por qué el Villarreal vs. Atlético de Madrid de LaLiga no se juega en Miami?

El encuentro se disputará finalmente en el Estadio de La Cerámica; por qué la Justicia dio la razón a la RFEF.

El visitará este viernes 6 de diciembre al , por la jornada 16 de . Un partido que se pudo haber jugado en Miami, , y que finalmente se disputará en el Estadio de la Cerámica, la casa del Submarino Amarillo.

Que se jugara en el país norteamericano era una idea que pretendía llevar a cabo LaLiga y a la que la Real Federación Española de Fútbol se opuso desde un principio.

La iniciativa de LaLiga no prosperó, algo que se confirmó el pasado 15 de noviembre, cuando el juzgado número 11 de lo mercantil desestimó la solicitud de medidas cautelares solicitadas por la patronal, que había programado el encuentro en tierras estadounidenses para el viernes 6 de diciembre.

Aquella era la segunda ocasión en la que un juez desestimaba adoptar medidas cautelares tras el intento de jugar en Estados Unidos el - de la campaña pasada.

Tras conocer la resolución, LaLiga resaltó que la decisión "no prejuzga el fondo del asunto, el cual será resuelto en la vista definitiva el próximo mes de febrero de 2020".

LaLiga también insistió en su comunicado en que el nuevo intento de llevar un partido a Miami es parte de un plan mayor: "Se trata de una estrategia a largo plazo para el crecimiento internacional, por lo que esperamos que a partir de esa fecha LaLiga pueda llevar a cabo la organización de un partido oficial fuera de nuestras fronteras".

"Me he leído la medida cautelar, lo que el juez ha dicho no nos quita la razón, lo que ha dicho es que no ve que exista riesgo de que si no se celebra el partido ahora perdamos el derecho de hacerlo. Iremos a juicio en febrero, y es ahí que se decidirá el derecho de jugar un partido fuera de nuestras fronteras. No ha entrado en el fondo del asunto", declaraba Javier Tebas, que aseguraba que seguirán intentando llevar un partido a EE UU.

"Para el desarrollo de nuestro fútbol, si queremos seguir creciendo, si queremos estar en la vanguardia del fútbol mundial, tenemos trabajar con los aficionados fuera de . Tenemos una responsabilidad social de crecer, porque creamos muchos puestos de trabajo alrededor de esta industria. Creo que tenemos que seguir trabajando, seguir creciendo y ver lo hay fuera, como lo hacen las grandes ligas del deporte como la NBA o la NFL", añadía Tebas.

Luis Rubiales, su homólogo federativo, emitía un comunicado en el que pedía la dimisión del presidente de La Liga e instaba a los clubes a dialogar. Aseguraba, además, que en su último auto el juez sostiene que LaLiga "no es un ente independiente, sino que forma parte de la RFEF y sus actuaciones deben coordinarse con la Federación".