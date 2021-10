Mbappé marcó el gol de la victoria francesa tras partir en posición antirreglamentaria, pero es habilitado por el cambio de normativa.

España perdió la final de la UEFA Nations League ante Francia tras un gol polémico de Mbappé que acabó con el sueño español.

La jugada en el tramo final del partido, dejó a Mbappé solo ante Unai Simón al que batió tras un quiebro, pero deja dudas a miles de aficionados.

👀 Este es el momento en el que Eric García toca el pase de Theo a Mbappé



Busquets ha asegurado que el árbitro les ha explicado "que Eric intenta jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego"

Anthony Taylor, colegiado de la Premier, explicó a Busquets tal y como dijo el capitán a los micrófonos de "Televisión Española" que "Eric toca el balón o intenta jugarlo y a partir de ahí es una nueva jugada".

Busquets: "El árbitro dice que Eric intenta jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego. No tiene sentido. Eric intenta cortar el balón"



👇 Todas las declaraciones completas, aquí #EspañaFranciaRTVE https://t.co/qzOez9JO0m — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 10, 2021

Eric García: “El árbitro me dice que la toco y tengo intención de jugar"

Preguntado por la controvertida acción, el jugador del Barça y de la Selección explicaba que "es un fuera de juego claro, un defensa nunca se puede apartar de ahí. Esperemos que esto sirva para que lo cambien en el futuro".

Al respecto, insistió que "tiran el balón a la espalda y yo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. El árbitro me dice que como la toco con el taco tengo intención de jugar el balón, me dice que me debería de apartar. Que ésta es la regla. Es una jugada que es fuera de juego claro en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar de ahí".

Eric García: "El árbitro me dice que la toco y tengo intención de jugarla, que debería apartarme y dejarla, que es la regla"



Esta es la explicación que el colegiado ha dado del gol de Mbappé donde la selección pedía fuera de juego #EspañaFranciaRTVEhttps://t.co/K9D7eO8GFG — RTVE Deportes (@deportes_rtve) October 10, 2021

En esa línea valoró Azpilicueta la jugada: "No lo entiendo. El árbitro esta para decidir. Yo lo que les invito es que lo vea él en el monitor. El fuera de juego es claro, pero él argumenta que Eric tiene posibilidades de jugar. Él no toma la decisión, decide el del VAR y eso me cuesta entenderlo".

Luis Enrique no se mojó: “Me vas a permitir que no hable de lo que no puedo controlar” afirmó a "RTVE".

¿Cómo ha cambiado la regla?

Ahora se entiende que un jugador que intenta jugar un balón o lo toca provoca que la jugada inmediatamente anterior desaparezca y se entienda una nueva.

Es lo que pasó en el pase de Theo Hernández sobre Mbappé, que pese a estar en posición antirreglamentaria, árbitro y VAR entendieron que al intentar jugarla/tocarla Eric García, partía una jugada nueva.

Es la explicación del excolegiado Eduardo Iturralde González al afirmar que la norma habla de interferir.

"Se sancionará a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo si llega a participar de forma activa: Interfiriendo en el juego, al jugar o tocar un balón pasado o tocado por un compañero" .

🔊👀 @Itu_Edu nos pasa lo que es INTERFERIR



❌ Mbappé no hace ninguna de las siguientes acciones pic.twitter.com/9d91Mex5pS — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 10, 2021

Busquets insistía en que "habíamos tirado la línea de fuera de juego. A nosotros no nos han explicado la regla así".

Más cambios en la regla del fuera de juego

Para favorecer los goles y evitar que un fuera de juego milimétrico pueda invalidar una jugada de ataque hace que "no se aplique el fuera de juego para los jugadores tendrían que estar adelantados por más de cinco centímetros".

Así lo explicó Mike Riley, jefe de los árbitros en Inglaterra, quien señaló que "en una posición adelantada marginal, ahora hemos reintroducido el beneficio de la duda para el atacante", dijo el jefe de árbitros de la Premier League, Mike Riley. "Así que los jugadores que quedaron fuera de juego por una uña o una nariz la temporada pasada, no quedarán fuera de juego la próxima".