Por qué el Europeo Sub-21 2021 se juega entre marzo y junio

En marzo se juega la fase de grupos y en junio las eliminatorias finales.

El Europeo sub 21 es uno de los torneos más atractivos que se juegan en el continente, porque ees el escaparate para las jóvenes promesas que marcarán el futuro. En la edición de 2021 llega con un formato novedoso, puesto que la fase final se divide en dos fechas: por un lado la fase de grupos, que se jugará en el mes de marzo, y por el otro la fase final, de eliminatorias directas de cuartos, semifinal y final, que se jugarán entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Ambas se disputarán en Eslovenia y Hungría.

¿Por qué este formato?

La Uefa suele experimentar con los torneos de las categorías inferiores y ese es el caso de este Europeo Sub 21, que además coincide con la pandemia del Covid-19. Fue en junio de 2020 cuando el Comité Ejecutivo de la Uefa aprobó el nuevo formato que divide la fase final de la Euro Sub 21 en dos fases, y que queda enmarcado en los cambios que se están dando en otras competiciones a nivel europeo. Sin ir más lejos, la Uefa ya decidió innovar en los formatos de la Champions League y la Uefa Europa League para resolver sus fases finales de la pasada campaña.

El torneo continental sub 21 estaba previsto para este año, ya que su cadencia desde 2007 es que se celebre cada dos años y así no coincide con la celebración de la Eurocopa de selecciones que es cada cuatro años pero siempre en año impar. Esa Euro de selecciones absolutas tendría que haberse celebrado en el verano de 2020, pero la pandemia la aplazó a este verano, y se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio, lo que también ha obligado a que la Euro sub 21 no coincida en fechas. Por tanto, al fase de grupos se juega en el parón de selecciones con motivo de la clasficiación para el Mundial de Qatar, y las eliminatorias finales justo entre el final de las competiciones de clubes y el inicio de la Euro 2021.