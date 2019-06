¿Por qué Duván Zapata no cobró en la tanda de penales de Colombia ante Chile?

Se esperaba que el delantero del Atalanta lanzara el quinto penal, pero en su lugar lo hizo Tesillo, quien falló y la Tricolor quedó eliminada.

Uno de los grandes interrogantes que dejó la eliminación de en la a manos de en los cuartos de final fue ¿por qué Duván Zapata no hizo parte de la lista de cobradores del equipo de Carlos Queiroz?

Muchos esperaban que el delantero del cobrara el quinto penal para la Tricolor, pero Duván no apareció y la responsabilidad la tomó William Tesillo, quien venía haciendo una buena Copa, pero que nadie lo tiene en los planes para definir el encuentro desde los doce pasos. El ex Santa Fe intentó colocarla al palo derecho del arquero, pero la pelota se le fue más que lejos. Segundos después Alexis engañó a Ospina y Colombia quedó fuera. ¿Por qué no pateó Zapata?

El ariete vallecaucano tuvo una temporada de ensueño, liderando con sus goles una temporada histórica para su equipo, marcó un total de 23 goles en la , pero solo uno desde el punto penal. Duván es un delantero muy completo, pero no se tiene mucha confianza desde los doce pasos, de hecho, solo ha marcado cinco goles de penalti en toda su carrera.

Además, el último penal que pateó lo hizo de manera desastrosa, lanzando el balón hasta la tribuna, en un partido en el que terminó siendo el héroe al marcar el empate 3-3 ante .