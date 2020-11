¿Por qué Clement Lenglet no juega el Barcelona vs. Dinamo Kiev de la Champions League?

El central francés, al banquillo en el Camp Nou; De Jong ocupará su sitio.

Clement Lenglet es probablemente la ausencia más destacada del FC en el partido que enfrentará a los catalanes con el Dinamo Kiev, por la tercera jornada de la UEFA .

El central francés, habitual titular, no está ni lesionado ni sancionado, por lo que se cae del once del Barcelona por una decisión exclusivamente técnica del entrenador azulgrana, Ronald Koeman. El ex preparador del y de los Países Bajos ha preferido colocar a Frenkie De Jong en el centro de la defensa junto a Gerard Piqué.

La de Piqué y De Jong es una dupla defensiva impensada al comienzo de la temporada y que ha nacido por necesidad en el Stadium, donde la lesión de Ronald Araújo complicó los planes de un Barcelona que se desprendió en verano de Jean-Clair Todibo, que no pudo fichar a Eric García del y que todavía no puede contar con el lesionado Samuel Umtiti.

Cabe recordar que la pareja Piqué-De Jong también se repitió durante buena parte del empate del Barcelona en Mendizorroza ante el del sábado pasado, por lo que es una sociedad que a Koeman parece convencerle.

El artículo sigue a continuación

El Barcelona recibe este miércoles al Dinamo Kiev para volver a sonreír en la Champions League, donde la dinámica está siendo bien diferente a la de . Los culés han ganado sus dos partidos en Europa, 5-1 al Ferencvaros húngaro y 0-2 a la Juventus de , y esperan seguir con el pleno de victorias frente al cuadro ucraniano.

Para este encuentro, Koeman recupera a Ter Stegen, que será titular. Así las cosas, el Barça sale al campo con Ter Stegen, Dest, Piqué, De Jong, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Ansu Fati, Griezmann y Messi.