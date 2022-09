¿Por qué Claudio Bravo no juega por Chile ante Marruecos y Qatar?

Eduardo Berizzo no consideró al arquero del Betis para los amistosos que se disputarán el 23 y el 27 de septiembre en la gira por Europa.

El pasado lunes 12 de septiembre Eduardo Berizzo entregó la nómina de 20 jugadores que militan en el exterior para los amistosos que la Selección chilena disputará ante Marruecos y Qatar, en el marco de la fecha FIFA.

Y una de las grandes ausencias en el listado fue la de Claudio Bravo, quien debutó en julio de 2004 con La Roja y desde entonces ha sido una fija del combinado criollo, con el que ha acumulado 144 partidos ejerciendo la capitanía durante más de una década (desde el 4 de junio de 2008 ante Guatemala).

Por segunda vez consecutiva el arquero del Real Betis no fue considerado en la citación puesto que no participó del duelo de preparación ante Corea del Sur, el que marcó el debut del Toto, antes de la participación de los nacionales en la Copa Kirin, certamen que se disputó en Japón.

El bicampeón continental confesó meses atrás a la prensa española su distancia con el nuevo proceso tras la partida de Martín Lasarte. “Berizzo no me ha llamado para Chile. No hemos tenido ningún contacto, no depende de mí, sino de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club y la idea que tenga el entrenador de si es beneficioso que siga en este proceso”, sostuvo el oriundo de Viluco.

“El ahora te trae aquí, nadie es bueno ayer. Y para mí no hay edades. Un futbolista de 20 años también puede jugar y hacerlo tan bien como el de 35. No tendrá la experiencia, pero si tiene el nivel, estará. Mi mirada está puesta en el adulto que conozco, pero también en el joven que debo analizar, reconocer y probar”, indicó, por su parte, el exentrenador de Paraguay dando cuenta que busca un relevo generacional.

Sobre esto se refirió en conferencia de prensa Gary Medel, otro de los referentes de la 'Generación Dorada. “Es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Solo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está. Pero sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos para que sigan creciendo acá”, dijo el jugador del Bologna sobre la ausencia del ex Manchester City.

Asimismo, el Pitbull resaltó que en el 'Equipo de Todos' "no solamente hay un líder, hay varios líderes que lo hacen de buena manera. Estamos todos en el mismo barco y se trata de hacer las cosas bien, de darle el ejemplo a los más chicos, y obviamente también aprender de los más chicos. Todos los días se aprende algo nuevo. Todos los chicos que están acá son muy profesionales. Hay que estar comprometidos y tratar de dar lo mejor para lo que viene, que son cosas importantes para Chile".

Finalmente, el exgolero del Real Madrid, Santiago Cañizares, destacó la vigencia del formado en Colo Colo en diálogo con La Tercera. “No importa que el arquero chileno Claudio Bravo tenga 39 años, su experiencia y su carrera lo avalan como un gran profesional. Nadie lo puede retirar por su edad, está pasando por un gran momento. Acá no importa la edad que tengas, sino tu calidad”, dijo.

Cabe recordar que el meta no es titular con los Heliopolitanos en LaLiga ya que su lugar se encuentra en manos de Rui Silva. De hecho no ve acción en el torneo doméstico desde la pasada campaña, en el empate sin goles frente a la Real Sociedad del pasado 15 de abril. En esta temporada totaliza solo dos partidos oficiales, en los triunfos sobre HJK Helsinki (0-2) y Ludogorets (3-2) en la fase de grupos de la Europa League. Mientras que por Chile su última aparición se remonta al 24 de marzo, en la caída por 4-0 ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.