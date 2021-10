El futbolista de la Juventus es una pieza importante para Luis Enrique, que no puede utilizarlo ante la Azzurra.

Es una baja importante porque es un jugador importante. Especialmente para el seleccionador, Luis Enrique Martínez. Se trata de Álvaro Morata, que no podrá jugar el Italia vs. España de las semifinales de la Final Four de la Nations League 2021. No es habitual que el preparador asturiano prescinda del delantero de la Juventus, por lo que, evidentemente, su baja no pasa por una decisión técnica. Tampoco tiene que ver con alguna sanción.

Por qué Morata no juega el Italia vs. España de las semifinales de la Final Four de la Nations League 2021

Las malas noticias para la Juventus y para la propia Selección de España llegaban a fines de septiembre y en forma de lesión. Morata estará de baja hasta mediados de octubre por molestias musculares sufridas en el encuentro de Serie A contra la Sampdoria, según informaba el lunes 27 de septiembre el conjunto de Turín en un comunicado oficial. En ese partido, el ex del Real Madrid, Chelsea y Atlético fue reemplazado por Kean en el minuto 81. El propio Morata pedía el cambio después de realizar un remate.

Así las cosas, Morata, que firmó tres goles en la actual temporada con la Juventus, se perderá no sólo el duelo contra Italia del próximo 6 de octubre, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA, sino que tampoco estará el próximo domingo ante Bélgica o Francia, rivales de La Roja en la final o en el partido por el tercer puesto del certamen continental.