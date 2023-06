Por qué Alejandro Garnacho puede jugar para la Selección argentina y qué hace falta para que no pueda representar a España

El juvenil debutó con la camiseta argentina y está cada vez más cerca de ser blindado, aunque dejó bien claro a qué país quiere representar.

La victoria 2-0 ante Australia, a raíz del amistoso internacional disputado en Beijing, dejó uno de los debuts más esperados en el último tiempo. Alejandro Garnacho ingresó a los 73', se puso por primera vez la camiseta albiceleste y llegó a compartir campo de juego con Leo Messi.

¿Qué falta para que Garnacho "sea argentino"?

Tras el duelo contra los Socceroos, cualquier otro país que desee citarlo deberá esperar tres años. Y, como es menor de 21 años, necesita disputar tres partidos con la camiseta argentina para estar blindado definitivamente: después de su debut, el juvenil también ingresó en la victoria 2-0 sobre Indonesia, por lo que sólo resta un partido para que quede definitivamente blindado y no pueda volver a representar a otro país durante su carrera.

No obstante, Garnacho ya se expresó al respecto y fue contundente: “Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mi y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande. No me hace falta jugar tres partidos, esta gira no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina”.

Y una vez terminado el partido, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje muy claro: "Y que si esto es un sueño, que jamás me despierten", escribió acompañando con un emoji de emoción y tres imágenes, en las que se lo ve en el momento de ingresar a la cancha, otra con la pelota en los pies y, la restante, con unos cuatro o cinco años y ya vistiendo la camiseta Albiceleste.

El juvenil nació el 1° de julio de 2004 en Madrid, en 2015 fichó para Atlético Madrid hasta que en 2020 se fue a Manchester United. Incluso, desde 2018 hasta 2020 fue citado por la Sub-17 de España. La puerta de ingreso del extremo hacia el país campeón de mundo está en su madre, Patricia, de nacionalidad argentina.

Con este dato, los scouts argentinos que iniciaron una intensa búsqueda por Europa para encontrar potenciales futbolistas jovenes que podrían integrar las filas nacional, se hicieron con el apellido Garnacho. El juvenil despuntaba en la cantera de los Diablos Rojos y rápidamente se ganó su lugar en el primer equipo, donde lo acobijó, nada más y nada menos, Cristiano Ronaldo.

En Argentina fue citado por Javier Mascherano para la Sub-20, disputó el Torneo Maurice Revello del que salió jugador revelación y mejor gol del campeonato. Además, Lionel Scaloni lo citó para la doble fecha de marzo de Eliminatorias Sudamericanas 2022, aunque no jugó. Y también recibió la convocatoria de Javier Mascherano para disputar la Copa del Mundo, pero en este caso fue Manchester United el que se negó a cederlo ya que venía de una larga inactividad por una lesión en el tobillo y Ten Hag deseaba tenerlo disponible tanto en las últimas jornadas de la Premier League como en la final de la FA Cup, en la cual entró en el minuto 62.