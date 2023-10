¿Por qué abuchean a Rodri en La Cartuja de Sevilla durante el España vs. Escocia?

El futbolista del Manchester City es protagonista en el duelo ante los británicos.

La Selección de España continúa este jueves su camino hacia la Eurocopa de Alemania 2024 y lo hace enfrentando a Escocia, partido en el que Rodrigo Hernández Cascante es uno de los protagonistas de la noche.

Sigue en directo el Selección España vs. Escocia pulsando aquí

No porque el jugador del Manchester City haya hecho un gol ni haya dado una asistencia. El campeón de la Champions League 2022-23 (marcó el gol en la final ante el Inter) es protagonista porque es abucheado en La Cartuja cada vez que toca el balón.

Evidentemente, uno de los mejores futbolistas de España en la actualidad no está siendo abucheado por la afición de La Roja. Faltaba más. El ruido procede de la grada donde se ubican los hinchas escoceses, que no olvidan las declaraciones que hizo el ex del Atlético de Madrid cuando España cayó en Glasgow en marzo.

"Es su forma de jugar y hay que respetarla, pero para mí es un poco basura. Siempre perdiendo el tiempo, te provocan, se caen... Para mí, esto no es fútbol. Para la velocidad del juego, tienes que seguir adelante. El árbitro tiene que asumir esto, pero no dice nada", había dicho Rodri entonces en los vestuarios de Hampden Park a 'Viaplay'.