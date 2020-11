¡Por primera vez en LaLiga! Claudio Bravo encaja 9 goles en dos partidos consecutivos

No lo pasa bien Claudio Bravo en el Real . Y es que el conjunto que dirige Manuel Pellegrini volvió a sufrir otra goleada, esta vez en manos del . Por la décima jornada de , el cuadro del Benito Villamarín no pudo volver a los abrazos en San Mamés recibiendo cuatro estocadas por parte de Víctor Rui Torres, en propia puerta, Ander Capa, Iker Muniain y Alex Berenguer.

Con esto, el arquero chileno encajó 9 goles en dos partidos consecutivos por primera vez en el torneo español, en 158 partidos disputados. Esto, luego de sucumbir frente al por 5-2 en su retorno al Camp Nou en la pasada jornada, pese a que estuvo muy certero al tapar el lanzamiento penal ejecutado por Antoine Griezmann al 33'.

El resumen del Athletic Bilbao vs. Betis

Con esto, y luego de ser la figura ante los de Gaizka Garitano, el otrora capitán de La Roja se transformó en el segundo peor golero del torneo doméstico, con 15 tantos recibidos en siete compromisos, con una media de 2,5 en contra. Al ex solo lo supera Rubén Blanco, del de Vigo, que ha encajado nueve conquistas en tres duelos. Además, el elenco del Ingeniero es el equipo más goleado en Liga, con 21 tantos en 10 partidos.

