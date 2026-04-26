Por eso Xavi Simons podría convertirse en una gran carga económica para los Spurs

El sábado por la noche el Tottenham Hotspur venció 0-1 al Wolverhampton Wanderers, pero perdió a Xavi Simons. El centrocampista tuvo que ser retirado en camilla tras sufrir aparentemente una grave lesión de rodilla.

Tras el descanso, el centrocampista tropezó al correr hacia la línea de fondo, se levantó brevemente, volvió a caer y mostró un fuerte dolor en la rodilla.

El internacional holandés, con 34 partidos con la selección, fue retirado en camilla y luego se vio involucrado en un altercado con un aficionado rival.

La lesión es un golpe duro para los Spurs: si el centrocampista queda meses fuera, el club asumirá un alto coste salarial.

Si el equipo, actualmente decimoctavo, desciende, no podrá vender ni ceder al jugador. Según The Athletic, su salario semanal de 200 000 euros se reduciría a la mitad en Segunda,lo que seguiría siendo insostenible para un presupuesto de Championship.