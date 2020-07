Por el aumento de los casos de Covid-19 el Motagua postergará la pretemporada

Juan Carlos Suazo cree que se verán obligados a suspender la vuelta a los entrenamientos a pesar de tener listo el protocolo para poder hacerlo.

El vicepresidente financiero del Ciclón Azul contó que cree que la preparación para la temporada que se viene será suspendida hasta previo aviso por el aumento de casos positivos de coronavirus en Tegucigalpa. También expresó su deseo de construir un nuevo estadio y pidió modernizar la Liga Nacional comparándola con la propia de .

En el programa Panorama Deportivo, Juan Carlos Suazo contó: "habíamos adquirido los equipos de bioseguridad necesarios y el salvoconducto para iniciar con la pretemporada la próxima semana, pero lamentablemente la situación está empeorando y los casos aumentando. Todo esto es un gran limitante para el regreso y hoy no sabemos qué puede pasar".

"El fútbol en Costa Rica es profesional y la liga se maneja como una empresa. Nosotros debemos sentar las bases para hacer algo parecido y beneficiar a los 10 equipos porque tenemos mucho potencial y buenos jugadores. Aquí ya no se les paga al día, las canchas están malas y el fútbol no se ve como un negocio" dijo el dirigente añorando una modernización en la Liga Nacional.

Más equipos

Por último expresó su deseo de construir un nuevo estadio para el Motagua: "tenemos que hacer el estadio porque el actual nos trae muchas limitaciones. No podemos jugar viernes y sábados porque está el mercado y no hay parqueos. He visto que en Costa Rica ir al estadio es como ir de paseo. La inversión es muy alta y considero que la pandemia va a golpear un poco estos planes".