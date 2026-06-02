Por diversas razones, tres entrenadores de primer nivel resultaron inviables para el Ajax

Con Míchel, Jordi Cruijff fichó a uno de sus candidatos soñados para el Ajax, según el experto de De Telegraaf, Mike Verweij. El periódico también revela otros tres nombres que estaban en la lista.

Según Verweij, Cruijff apostó fuerte este verano: «En la lista del director técnico estaban también Pep Guardiola, Peter Bosz y Arne Slot».

«Por diversas razones, resultaron inviables», añade el periodista. El martes se confirmó que el Ajax optaría por Míchel, quien en los últimos años ha dirigido al Girona.

Como Francesco Farioli, Míchel llega con su propio equipo técnico, al que el Ajax añadirá un asistente.

Míchel sustituye a su compatriota Óscar García, que llevó al Ajax a la Conference League tras ganar los play-offs.

La pasada temporada, John Heitinga y Fred Grim también dirigieron al equipo en el Johan Cruijff Arena.

Previamente dirigió al Rayo Vallecano, finalista de la Conference League, y al SD Huesca. Llegó al Girona en 2021, conjunto que el próximo curso jugará en la segunda división española.