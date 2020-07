Por Alexis y Lukaku el Inter vive y el Genoa peligra

El Nerazzurri pasó al Atalanta en la guerra por el segundo puesto. Cuando más sufría, y el local estaba a punto de empatar, el chileno atropelló.

Alexis Sánchez entró a maquillar para el bien del Inter un partido ultracomplicado. El local , comprometido directamente con el descenso merced a su 17a posición, se lo estaba jugando todo por equiparar al gol inicial de Romelu Lukaku, que dejó en el piso al colombiano Zapata y llevó tranquilidad para el entretiempo de Conte y los suyos. Pero el Inter no defiende seguro, Destro, Pandev y Schone habían entrado a inquietar, a sumarse a Pinamonti, y la insistencia los tenía cerca de Handanovic. Conte reaccionó con Alexis por Lautaro para los últimos 26 minutos. El chileno venía de ganarse el puesto a mitad de semana y por la carga de minutos fue alternativa. La ganadora.

Motivado por cambiar el ritmo del juego, bajó a recoger balones cual 10 y empezó a repartir. En el eje armó una jugada en la que encontró libre a Moses, quien centró para un atropellador Valero que erró el 2-0. Su primer aviso. De una tiró un córner potente que Perin repelió con un despeje rápido. El Genoa ya no estaba cerca de la meta interista. La acción volvía a concentrarse en lo que pudiese defender Perin, que sigue necesitando triunfos para no irse a Serie B. Hasta que Alexis, en la tercera que intentó, la finiquitó él mismo: centro medido de Moses, arremetida de 9, horizontal y adentro. Se desprendió tan fácilmente de Goldaniga... Y no solo fue productivo, también alentó a todos a contagiarse. Cuando habilitó a Candreva, y el diestro no lo miró a Lukaku para seguirla, se llevó el grito de Sánchez por equivocar la decisión.

Lukaku hizo el tercero, el Inter es segundo aunque a le sigue faltando solo una victoria para el título. A lo menos vive, y no agoniza, el Nerazzurri por Lukaku y Alexis, el dúo que mejor se exhibe de cara a , otra negociación que sigue en detalle el nacido en Tocopilla.