Cómo ver el Polonia vs Suecia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

Polonia recibe a Suecia en el Tarczynski Arena de Breslavia en el grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. La selección visitante llega como líder de la clasificación y tras una buena racha de resultados.

La Suecia de Graham Potter encabeza el grupo 4 y puede asegurar el ascenso a la Liga A con un resultado positivo. Afronta este encuentro después de vencer por 3-2 a Bosnia y Herzegovina en su último partido de la Liga de Naciones, dentro de una campaña en la que ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros de grupo.

Viktor Gyokeres ha sido clave en la buena marcha de Suecia. El delantero del Arsenal ha marcado en siete partidos consecutivos de la Liga de Naciones y llega a este encuentro con 25 goles en 41 partidos con la selección absoluta. Será la principal amenaza que Polonia deberá contener.

La Polonia de Jan Urban atraviesa una situación difícil. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluida la derrota por 2-1 ante Rumanía en su encuentro más reciente de la Liga de Naciones. Ese resultado la deja tercera en el grupo 4, con un serio riesgo de que su campaña se venga abajo.

Polonia goleó a Rumanía por 6-0 al principio de esta campaña de la Liga de Naciones, pero aquel resultado parece ya lejano. Las derrotas consecutivas ante Suecia y Bosnia y Herzegovina han mermado la confianza, y Urban necesita una reacción en casa.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta campaña de la Liga de Naciones: Suecia ganó por 3-1 en Solna en septiembre. Polonia tendrá que darle la vuelta a aquel resultado para mantener alguna esperanza realista de escalar posiciones en la clasificación.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Polonia vs Suecia.

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