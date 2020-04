Pollo Briseño: “Si me voy a Argentina seré figura”

El defensor de Chivas destacó que podría destacar sin importar el nombre del equipo en Sudamérica.

Para Antonio Briseño, zaguero central de , el nombre del equipo no cuenta para poder convertirse en referente de clubes en Sudamérica, ejemplificando con y .

El Pollo vive una segunda etapa en con el Guadalajara luego de haber sido repatriado tras su paso por el Feirense de , equipo con el que pudo consolidarse como titular.

"Yo me voy a Uruguay o Argentina y soy figura. No te estoy diciendo o , yo me voy a un equipo normal y me va a ir bien”, destacó el Pollo en entrevista con FOX Sports.

Briseño lamentó que los clubes mexicanos no continúen disputando la de América, algo que lo benefició en su paso por Tigres de la UANL.

"No tienes idea de lo que crecí futbolísticamente jugando la Libertadores, lo que se creció, es muy padre ese campeonato, y no había equipos mejores que nosotros, le pusimos un baile a todos los equipos, al que me digas”, mencionó.

“Perdimos con River porque nos ganaron, no podíamos jugar de local el segundo partido por la regla de libertadores, nos cagaron a patadas allá, los baloneros, esas cosas hacen que crezcan como futbolistas, como decía Martino, entonces si tus partidos de gran stress los juegas cada cuatro años, ¿cómo vas a mejorar?”, agregó el canterano del .