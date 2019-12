¡Polémica en el derbi! El VAR castiga al Manchester City de Guardiola frente al Manchester United

El videoarbitraje, clave en el Etihad Stadium: dio un penalti a Rashford y obvió una mano de Fred en el área de De Gea.

Hay mucha polémica en el derbi de Mánchester, encuentro en el que el VAR castiga al de Pep Guardiola frente al .

EN DIRECTO: CITY - UNITED

En la primera parte, dos jugadas marcaron el choque: primero, cuando Marcus Rashford se benefició con el uso de la tecnología, ya que los Red Devils tuvieron la oportunidad de abrir el marcador desde el punto del penalti en el Etihad Stadium.

El internacional por cayó en el área cuando le marcaba Bernardo Silva y el árbitro, a instancias del VAR, determinó la pena máxima luego de que la jugada siguiera durante varios segundos.

Unos minutos más tarde, el City se sintió perjudicado con otra decisión del VAR a favor de los visitantes. Cuando se estaba por terminar la etapa inicial, Fred se deslizó en el área para bloquear un centro desde la derecha, y la pelota pegó en su mano derecha.

Las quejas de los Citizens, sin embargo, no fueron escuchadas por el colegiado inglés, por lo que tuvieron otra sensación de injusticia. Pep Guardiola, aunque no totalmente enfurecido, le hizo saber sus pensamientos al cuarto oficial, Mike Dean...

El técnico catalán había tenido un enfado similar durante la visita al en noviembre pasado, con dos penaltis que reclamó y no le dieron aquel día.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, no todos compartieron la opinión de Guardiola en relación a las manos de Fred. El ex árbitro de la Premier League Dermot Gallagher, por ejemplo, dijo a "Premier League Productions" que la decisión de no señalar el penalti fue correcta: "Creo que, según lo que dice el reglamento, esto no es penalti. Sin duda, el balón golpea su brazo, pero está en el suelo, y su brazo está cerca de su cuerpo. Le golpea, nada más. Y el árbitro, con toda razón, no da penalti, algo que respalda el VAR".

La leyenda del United Ryan Giggs agregó: "Sí. Definitivamente no hay penalti".

Por su parte, el seleccionador de , el español Roberto Martínez, aseguró: “Puedo ver en ambos sentidos. Conozco el reglamento y esto va un poco de interpretación. ¿Fred está usando el brazo porque se está cayendo al suelo? Entonces es una mano casual. Pero la interpretación podría ser que está despegado de su cuerpo, por lo que es una de esas acciones en las que debes aceptar lo que dice el árbitro".