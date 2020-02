¿Pogba prisionero de Solskjaer? El letal contragolpe de Mino Raiola

El agente del mediocampista del Manchester United contesta a las palabras del entrenador noruega con un contundente post en Instagram.

El agente de Paul Pogba, Mino Raiola, ha respondido a Ole Gunnar Solskjaer por las afirmaciones que había hecho el entrenador del , quien había dejado claro que el centrocampista pertenece al club inglés y no al famoso representante.

Solskjaer salió al cruce de Raiola después de que el reconocido agente dijera que Pogba podría regresar a la en el verano de 2020, afirmando que los Red Devils controlan el futuro del jugador francés. "No he hablado con Mino, eso es seguro. Y no, no me he sentado y le he dicho a Paul que le diga a Mino lo que debe decir. Paul es nuestro jugador y no de Mino", decía el noruego.

Pero Raiola utilizó su cuenta de Instagram para volver a atacar a Solskjaer. "Paul no es mío y, desde luego, no es propiedad de Solskjaer, Paul es de Paul Pogba", escribió el representante. "No puedes ser dueño de un ser humano por mucho tiempo en el Reino Unido ni en cualquier otro lugar. Espero que Solskjaer no quiera sugerir que Paul es su prisionero. Pero antes de que Solskjaer haga comentarios sobre las cosas, digo que debería informarse mejor sobre el contenido de lo que se ha dicho".

Y remató: "Soy un ciudadano libre que puede pensar y expresar mis pensamientos. Hasta ahora tal vez fui demasiado amable con él. Solskjaer debería recordar las cosas que le dijo en verano a Paul. Creo que Solskjaer puede estar frustrado por diferentes razones y ahora está mezclando algunos problemas. Creo que Solskjaer tiene otras cosas de qué preocuparse. Al menos si fuera él, lo haría".