Pochettino: "No me ofrecieron entrenar al Barcelona, el Real Madrid es mi sueño"

El técnico argentino desmintió la supuesta oferta para haber dirigido a los blaugranas el pasado mes de enero e insiste en que se ve de blanco.

Mauricio Pochettino ha desvelado que no tuvo opciones de recalar en el banquillo del y que su sueño pasa por entrenar al . "No me ofrecieron entrenar al Barça. No me vi con Bartomeu. Sí comí con Ramon Planes porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde 2009 que fichó por el ", dijo en la Cadena Cope.

Sus comentarios sobre no entrenar al Barcelona: "Tiré de ironía entonces. Era mi primera rueda de prensa en el y me preguntaron por los rumores del Barça. Entonces contesté con mi ironía y creo que me excedí, dije lo que dije. Suena muy bonito para el fan radical del Espanyol pero yo no quise hablar para ese fan radical. Tampoco tengo que justificar ninguna declaración porque nadie puede cuestionar mi amor al Espanyol".

El artículo sigue a continuación

El sueño de entrenar al Real Madrid: "No sé si entrenaré algún día al Madrid porque el fútbol te lleva, pero por supuesto que es mi sueño. Si no es el mejor es uno de los mejores clubes del mundo. No soy diferente, cualquiera lo tiene en su lista de sueños".

Más equipos

Las ofertas que ha tenido: "Ni el , ni la , ni el . Sí que tuve una llamada del y del Mónaco. No tengo necesidad de mentir. No me agobia ni me genera angustia por no entrenar. Quizá sin virus sí que estaría con ansiedad pero esta situación me ha dado relajación".

Nunca ha podido coincidir con Bale: "Fiché por el y Bale se acababa de ir. Me fui al Tottenham y Bale se fue antes de que llegase... Y ahora Bale...".