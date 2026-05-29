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United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Pochettino deja la selección de EE. UU. y está a punto de cerrar un acuerdo con un gran club europeo

El AC Milan y Mauricio Pochettino están cerca de un acuerdo, según el periodista italiano Nicolo Schira. El técnico de Estados Unidos dejará el cargo tras este Mundial.

El club rossonero busca entrenador tras la salida de Massimiliano Allegri la semana pasada por un conflicto con Zlatan Ibrahimovic.

Antes contactó a Andoni Iraola, recién salido del Bournemouth, pero no hubo acuerdo.

Ralf Rangnick, actual seleccionador de Austria, también planteó exigencias demasiado elevadas y no logró llegar a un acuerdo con el AC Milan.

Ahora todo indica que pronto habrá acuerdo. Pochettino, que dirigirá a Estados Unidos en el Mundial, asumirá en Italia tras la cita.

El técnico de 54 años comenzó su carrera en el banquillo del Espanyol, donde también brilló como jugador. Después dirigió al Southampton, al Tottenham, al París Saint-Germain, al Chelsea y, más recientemente, a la selección de Estados Unidos.


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