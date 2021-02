Platense - River, en vivo, por la Copa de la Liga Profesional: partido online, goles, resultado, formaciones y suplentes

El Calamar y el Millonario vuelven a chocar en la máxima categoría tras más de dos décadas y ambos buscarán su segundo triunfo consecutivo.

Por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, River , que se recuperó de la derrota en la primera con un triunfo sobre Rosario Central en su regreso al Monumental, visita al recientemente ascendido Platense , que disputará su segundo torneo en el certamen luego de la victoria ante Argentinos la última semana.

Seguí, en detalle, todas las acciones del partido a través de Goal:

16:00 - ¡Bienvenidos y bienvenidas a una nueva tarde de fútbol! Hoy viviremos el partido entre Platense y River, por la tercera fecha de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional

La previa de Goal

Después de más de dos décadas, River volverá a visitar a Platense en su casa: el Calamar, que regresó a Primera con un tran triunfo sobre Argentinos en La Paternal, quiere dar otro batacazo ante el Millonario, que buscará sumar de a tres por segunda vez consecutiva para seguir lo más arriba posible en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional.

Marcelo Gallardo no podrá contar Gonzalo Montiel, quien presentó un cuadro de mononucleosis y no solo se perderá el encuentro ante los de Saavedra, sino que, además, no podrá estar en la final de la Supercopa ante Racing ni llegará al Superclásico ante Boca. En la vereda de enfrente, entre tanto, será el último partido de Daniel Vega, quien anunció su retiro del fútbol.

PARTIDO Platense - River FECHA Domingo 28 de febrero ESTADIO Ciudad de Vicente López | Vicente López, Buenos Aires HORARIO 17:10 (hora argentina)

Cómo ver en vivo por TV y por Streaming

El encuentro entre el Calamar y el Millonario será televisado en Argentina y toda Sudamérica por TNT Sports, señal disponible en el servicio básico del cable sin necesidad de tener contratado el Pack Fútbol

Cablevisión 124 (digital / Flow) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

Formaciones de Platense y River

PLATENSE

Jorge De Olivera; Brian Lluy, Juan Infanta, Luciano Recalde, Nicolás Zalazar; Mauro Bogado, Hernán Lamberti, Franco Baldassarra; Tiago Palacios, José Luis Sinistierra y Matías Tissera. DT: Juan Manuel Llop.

RIVER

Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.