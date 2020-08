Plantón del Deportivo de La Coruña: no se presenta a las pruebas PCR de LaLiga

El club avisó de que dichas pruebas no estaban dentro del protocolo y cumplió su palabra, no asistiendo a las pruebas PCR previstas por LaLiga

Lo había avisado y ha cumplido su palabra. El Deportivo de La Coruña confirmó esta mañana su plante ante y no se presentó en las instalaciones de Abegondo para realizar los test PCR. El inspector que había enviado el requerimiento sí se presentó en la ciudad deportiva blanquiazul, pero se encontró las instalaciones semi-vacías y sin la presencia de los jugadores de la primera plantilla del Deportivo.

El club coruñés, que ya dejó claro en varias ocasiones que sólo jugará ese encuentro si se repite la jornada completa, adjuntó la resolución del Comité de Competición en la que se señala que no se cumplían las medidas de seguridad mínimas para la disputa del partido.

Ahora todo parece apuntar que el Deportivo de La Coruña prefiere esperar a que se pronuncie la Comisión de Seguimiento del COVID-19, formada por LaLiga, la RFEF y el CSD.

Es la segunda vez que desde LaLiga se le pide hacer estos PCR a la plantilla blanquiazul. La primera fue rechazada por la propia RFEF al no dar el OK para que el partido se jugase el 2 de agosto por no reunir todas las medidas sanitarias.

La intención era jugar el día 5, pero el Deportivo ha ignorado esa petición y esta mañana no se ha presentado ante las pruebas PCR porque cree que esas pruebas no se adecuan al protocolo.