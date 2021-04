Plantilla del Toronto FC: Equipo, jugadores designados, números, valor, DT, historia y alineación titular

El equipo canadiense empieza un nuevo proyecto que apunta a superar, o de menos igualar, lo hecho en temporadas anteriores de la MLS.

El 2020 no fue el mejor año para el Toronto FC, pues el ideal era pelear por el título del torneo MLS Is Back. Una inesperada derrota en octavos de final ante el New York City FC frustró los sueños de los canadienses.

Ahora, el equipo apostó por un proyecto encabezado por Chris Armas, uno que, al menos en el papel, combina a la perfección con el estilo de juego de los norteamericanos.

La apuesta de The Reds es volver a pelear por el título de la MLS, pese a que en el pasado mercado no ficharon a nadie. La caras nuevas del plantel son jóvenes de inferiores, lo cual es una clara muestra de la confianza que existe en el plantel que tantas alegrías brindó en el pasado. También buscan sobresalir en la Concachampions, donde ya dejaron en el camino al León.

A continuación, en Goal, te mostramos a cada uno de los integrantes que conforman la institución canadiense, jugadores, cuerpo técnico y valor del equipo.

PLANTILLA TORONTO FC MLS 2021 (59.38 MDD)

PORTEROS PARA LA MLS 2021 Y LA CONCACHAMPIONS

NOMBRE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO 16. Quentin Westberg (500 mil euros) Estadounidense 25 de abril de 1986 25. Alex Bono (500 mil euros) Estadounidense 25 de abril de 1994 90. Kevin Silva (75 mil euros) Estadounidense 5 de enero de 1998

DEFENSAS PARA LA MLS 2021 Y LA CONCACHAMPIONS

NOMBRE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO 23. Chris Mavinga (1 mde) Francesa 26 de mayo de 1991 44. Omar González (800 mil euros) Estadounidense 11 de octubre de 1988 3. Eriq Zavaleta (475 mil euros) Estadounidense 2 de agosto de 1992 5. Julian Dunn (175 mil euros) Canadiense 11 de julio del 2000 26. Luke Singh (100 mil euros) Canadiense 12 de septiembre del 2001 2. Justin Morrow (400 mil euros) Estadounidense 4 de octubre de 1987 22. Richie Laryea (2.5 mde) Canadiense 7 de enero de 1995 96. Auro Jr. (1 mde) Brasileña 23 de enero de 1996

MEDIOCAMPISTAS PARA LA MLS 2021 Y LA CONCACHAMPIONS

NOMBRE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO 27. Liam Fraser (1.5 mde) Canadiense 13 de febrero de 1998 97. Ralph Priso-Mbongue (500 mil euros) Canadiense 2 de agosto del 2022 14. Noble Okello (200 mil euros) Canadiense 20 de julio del 2000 21. Jonathan Osorio (6 mde) Canadiense 12 de junio de 1992 8. Marky Delgado (1 mde) Estadounidense 16 de mayo de 1995 4. Michael Bradley (800 mil euros) Estadounidense 31 de julio de 1987 18. Nick DeLeon (800 mil euros) Estadounidense 17 de julio de 1990 10. Alejandro Pozuelo (12 mde) Española 20 de septiembre de 1991

DELANTEROS PARA LA MLS 2021 Y LA CONCACHAMPIONS

NOMBRE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO Yeferson Soteldo (8 mde) Venezolana 30 de junio de 1997 11. Jayden Nelson (1 mde) Canadiense 26 de septiembre del 2002 24. Jacob Shaffelburg (200 mil euros) Canadiense 26 de noviembre de 1999 99. Ifunanyachi Achara (200 mil euros) Nigeriana 28 de septiembre de 1997 9. Erickson Gallardo (550 mil euros) Venezolana 26 de julio de 1996 31. Tsubasa Endoh (550 mi euros) Japonesa 20 de agosto de 1993 7. Jahkeele Marshall-Rutty (500 mil euros) Canadiense 16 de junio de 2004 19. Griffin Dorsey (200 mil euros) Estadounidense 5 de marzo de 1999 20. Ayo Akinola (5 mde) Canadiense 20 de enero del 2000 17. Jozy Altidore (2 mde) Estadounidense 6 de noviembre de 1989 13. Patrick Mullins (350 mil euros) Estadouniense 5 de febrero de 1992 77. Jordan Perruzza (250 mil euros) Canadiense 16 de enero del 2001

*Precios según Transfermarkt

Director Técnico: Chris Armas

Auxiliar Técnico: Javier Perez

Auxiliar Técnico: Ian Russell

Auxiliar Técnico: Ewan Sharp

Entrenador de Porteros: Jon Conway

ONCE IDEAL DEL TORONTO FC