Plantilla del Portland Timbers: Equipo, jugadores designados, números, valor, DT, historia y alineación titular

El 2020 pasó de ser claro a oscuro para el Portland Timbers. El equipo de Oregón se coronó en el torneo de la MLS Is Back, pero en cuanto se reanudó el certamen local quedaron eliminados en manos del FC Dallas.

Pese a que eran favoritos en los últimos playoffs, a los Leñadores aún se les niega la MLS Cup, pues no la ganan desde el 2015. Por ello, de la mano del director técnico, Giovanni Savarese, es fundamental dar un golpe de autoridad en el 2021 para confirmar que están listos para entrar en la élite del futbol estadounidense.

Para esta nueva temporada, los de Cascadia realizaron pocas incorporaciones porque hay mucha fe en el actual plantel. Claudio Bravo, Josecarlos Van Rankin y Felipe Mora son los fichajes que este club necesitaba para redondear la plantilla, sobre todo porque en mente también tienen pelear por la Concachampions.

Por ello, en Goal te mostramos a cada uno de los integrantes que conforman la institución norteamericana, jugadores, cuerpo técnico y valor del equipo.

"It’s a big team, a big opportunity, and we’re going to embrace it."



Yimmi Chara, Cristhian Paredes and Josecarlos Van Rankin talk about facing Club América in the #SCCL21 quarters. #RCTID