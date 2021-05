Plantilla del Philadelphia Union: Equipo, jugadores designados, números, valor, DT, historia y alineación titular

El 2020 se declaró como el año de la pandemia, pero en términos deportivos fue histórico para el Philadelphia Union, porque después de mucho tiempo sosteniendo el proyecto por fin le llegó un título en la MLS.

Tras seis años con Jim Curtin al frente del equipo, el primer trofeo de la institución arribó. Se trató del Supporters Shield, el cual se entrega al equipo con las mejores estadísticas de la competición regular en la Primera División de Estados Unidos. Esto le dio al club un boleto para participar en la Concachampions, donde prometen darle varios dolores de cabeza a los mexicanos.

Para este 2021 la meta de los Zolos es pelearle de tú a tú a las grandes plantillas y superar lo hecho en la temporada anterior, donde llegaron hasta semifinales.

En Goal te mostramos a cada uno de los integrantes que conforman la institución norteamericana, jugadores, cuerpo técnico y valor del equipo.

