Pjanic y su salida del Barcelona: “Koeman me ha faltado el respeto”

El bosnio explica cómo fue su relación con Koeman y el comportamiento que tuvo el técnico del Barcelona durante la pasada temporada con él.

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic explicó en una entrevista con “Marca” cómo fue la pasada temporada en el Barcelona antes de su salida al Besiktas cedido y qué sucedió en su relación con Koeman.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del FC Barcelona y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Detalla que “no sé todavía qué quería exactamente Koeman, no intentó explicarme cosas, o encontrar una solución. Era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro de equipo, paras ser útil... En una temporada al final necesitas 17-18 jugadores para ganar títulos. Pero para él no había problemas en mi juego, no me daba respuestas”.

El artículo sigue a continuación

Añade que “soy un jugador que puede aceptar todo pero me gustaría siempre que me dijeran las cosas de cara. No como si no pasara nada y tuviera 15 años” e insiste en que “siempre he sido muy respetuoso, delante de él pero también con los compañeros… pero para él ya me había hecho la cruz desde el inicio"

Pjanic insiste en su discurso y añade que fue a hablar con Koeman para encontrar razones a su situación y la única respuesta que halló fue 'no, no, 'Mirem', es solamente rotación, no tengo ningún problema, tu actitud es buena”.

Termina diciendo que “esto es una cosa, una de las más brutas que he visto, para mí es una muy grande falta de respeto. Estábamos luchando, no estaba fácil para los que no jugábamos, y él no ha estado ahí en toda la temporada”.