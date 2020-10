Pjanic: "¿Griezmann? Debe aceptar las decisiones del entrenador como hacemos todos"

El bosnio se muestra convencido del potencial del francés antes de visitar a la Juventus pero recuerda que quien decide es Koeman.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa antes de jugar el miércoles a domicilio de la de Turín en el segundo partido que los azulgrana afrontan en la y después de golear por 5 a 1 al Ferencvaros en el estreno europeo de la semana pasada.

Juventus

"No es un partido decisivo, es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar lejos en el campeonato, la Juve estará en casa así que para nosotros es importante sacar un buen resultado con el fútbol que nosotros queremos".

Posible ausencia de Cristiano Ronaldo

"Creo que para todo el mundo es un partido importante y bonito para ver, siempre queremos a los mejores sobre el campo y Ronaldo es un gran jugador, no sé si está en condiciones de jugar pero no es ni mi problema ni mi decisión pero ojalá esté, por su fama y su calidad, estaremos preparados".

Posible expediente tras sus críticas al VAR

"Ya lo dije el otro día, no quiero hablar más sobre el tema, lo más importante es el partido de mañana, hay que jugar bien y sacar un buen resultado".

Ánimos

"Cuando estuve hablando con el para ser entrenador sabía que no iba a ser un reto fácil por los cambios que queremos hacer, por el Covid o el tema económico pero el reto es tan grande... sólo pido tranquilidad y tiempo porque estamos cambiando muchas cosas, ante el estuvimos muy bien durante sesenta minutos y luego quizá fuimos peor pero tuvimos oportunidades para ponernos por delante, vi al equipo con mucha ambición".

Ausencia de Coutinho

"Tenemos jugadores con diferentes características arriba, optaré por gente que esté preparada y físicamente bien aunque también hay un tema táctico cuando uno juega y otro no, nuestro plan es intentar ganar y para eso hay que poner delanteros".

Rendimiento a domicilio

"Soy un entrenador que juega y quiere ganar pero no podemos ir todos al ataque sin pensar en defender, delante habrá un equipo con mucha calidad y habrá que hacer nuestro juego dominando el partido y meter gente en profundidad para crear peligro, hay que tener equilibrio".

La Juventus de Pirlo

"Lo fácil es opinar de Pirlo como jugador, fue muy grande en el medio del campo, dio muchos éxitos a varios equipos en y como entrenador no puedo opinar mucho porque lleva poco tiempo, si ha tenido la oportunidad de ser un entrenador de un equipo tan grande es por algo, se parece a mí en que es nuevo en el equipo y puede que los inicios de ambos en el campeonato sean parecidos pero para jugar diferente e introducir cambios hace falta tranquilidad y tiempo y de eso hay poco en el mundo del fútbol, ojalá triunfe como entrenador de la Juventus".

Fortalezas de la Juventus

"Es un grande de Europa con experiencia, es un equipo fuerte a pesar de sus bajas en defensa pero es un equipo que sabe aguantar un resultado y dominar un partido, arriba tiene calidad, Dybala es un gran jugador que puede complicar la vida a cualquiera, Morata está metiendo goles y en el medio tienen buenos peloteros, tienen mucha calidad".

Dificultades de los grandes clubes en Europa

"No sé exactamente por qué, hay más equipos que los grandes compitiendo; el tema Covid influye y tampoco hay público en los campos y eso es un problema porque todo el mundo quiere jugar con su gente, que ayuda, hay resultados muy raros hoy en día y es sobre todo por el tema del Covid".

Antes del holandés también compareció Miralem Pjanic en su regreso al Juventus Stadium, donde jugó durante las últimas cuatro temporadas antes de ingresar en el Barcelona.

Rival difícil

"Estoy muy contento de estar aquí y de jugar contra mi ex club, pasé cuatro años muy buenos, tengo recuerdos muy buenos y estoy muy feliz de estar aquí y volver a ver a las personas que trabajan aquí y al staff pero estoy aquí para preparar el partido de mañana, un partido muy difícil ante un adversario que, como nosotros, también quiere ser primero, conozco muy bien la mentalidad que hay aquí y tendremos que estar preparados".

Sensaciones

"Cada vez que jugamos quiero estar y espero que será así en el futuro, ahora las cosas van bien, me estoy ambientando porque llegué un poco más tarde por el problema del Covid, estoy bien y a disposición del entrenador para ayudar al equipo en la Champions League y en , creo que puedo dar muchas cosas pero lo único que me importa es que el equipo está bien y estemos en buen camino, en LaLiga las cosas no están como queremos pero la temporada es larga, con la calidad que tenemos podemos hacer muchas cosas pero hay que ir poco a poco, espero jugar mañana".

Competencia

"Pasa en todos los grandes clubes, es normal pero estoy aquí para jugar y ayudar a mi equipo, también es normal que quiera jugar, creo que podemos jugar juntos con Frenkie y Sergio pero es algo que no me incumbe, lo único que puedo hacer es entrenar bien y luego decide el míster".

Griezmann

"Es un jugador que es parte del grupo, es un delantero y un goleador, para él es importante marcar pero tenemos que aceptar todos las decisiones del entrenador aunque no nos gusten, el fútbol es así y Griezmann es un gran jugador que lo hará muy bien en los próximos partidos, como a todos los atacantes tiene que hacer gol para sentirse bien y apenas empiece a hacerlo será importante, contamos mucho con él y espero que todo irá bien, si juega mañana hará un buen partido".

La nueva Juventus

"Veo que hay un nuevo entrenador y hace falta tiempo para conocerse y aprender el nuevo sistema pero son jugadores muy buenos, Pirlo jugó muchos años y conoce bien el club, creo que no hay ningún problema porque es normal que se busque la identidad, espero un partido muy difícil porque conozco bien la mentalidad que hay aquí, nos espera un partido muy difícil, tendremos que hacer un gran partido ante otro equipo que también quiere ser primero".

Entrenar con Pirlo

"Claro que me hubiera gustado entrenar con Pirlo pero las cosas han ido así, acepté este desafío, en una carrera es bueno ponerse en discusión y empezar de cero, llego a un nuevo equipo y a un nuevo campeonato, necesito tiempo para adaptarme y estoy contento de formar parte de este equipo, espero que los aficionados puedan ver mi mejor versión como hice en la Juventus".

Privilegio de jugar con Messi y Ronaldo

"Tener la oportunidad de haber jugado con ambos es algo muy especial, son dos fenómenos y ha sido un placer poder entrenar con ambos".

Dificultades de la Juventus

"Quizá se esperaba más de la Juventus pero siempre hay dificultades al inicio, también por las lesiones, han faltado jugadores importantes".

Preguntas de Messi sobre Ronaldo

"Quizá sean los dos mejores de siempre, tuve la oportunidad de jugar dos años con Cris y Messi también es un jugador increíble, es una oportunidad que han tenido muy pocos jugadores y habrá mucho que contar pero Leo no me ha preguntado nada sobre Ronaldo, él prepara el partido como hace siempre y seguro que hará un gran partido".