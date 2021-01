Pizzi: "Marcelo Díaz es uno de los mejores volantes centrales del fútbol sudamericano"

En su presentación como nuevo técnico de Racing, Macanudo puso fin a los rumores sobre la posible salida del chileno. "Nos encantaría contar con él".

Este jueves, Juan Antonio Pizzi fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de Racing, en reemplazo de Sebastián Beccacece, que dimitió de su cargo luego de la partida de Diego Milito como Director Deportivo de la Academia.

De este modo, el ex entrenador del seleccionado de -que conquistó la Centenario en 2016- tendrá una nueva experiencia en el fútbol argentino luego de sus pasos por , y , equipo con el que se coronó en el Torneo Inicial de 2013.

El artículo sigue a continuación

Pero también su llegada al conjunto de Avellaneda marcará su reencuentro con Marcelo Díaz, con quien no terminó en los mejores términos durante su paso por la Roja. El mediocampista era una fija para el DT, pero un error que cometió en la final de la Copa Confederaciones 2017 ante lo borró del mapa del representativo nacional: tras una derrota 1-0 contra en septiembre de ese mismo año, Chelo no volvió a ser convocado. De hecho, el arribo de Juanchi al conjunto de Avellaneda dio pie a toda clase de rumores sobre la posible salida del volante. Sin embargo, el propio estratega se encargó de aclarar la situación del exUniversidad de Chile con la institución y afirmó que lo esperará en su proceso de rehabilitación.

Más equipos

"A Marcelo Díaz lo conozco mucho, fue uno de los pilares de la Selección de Chile. Se lo dije a Capria, lo considero como uno de los mejores 10 volantes centrales del fútbol sudamericano cuando está al máximo su condición física”, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Al mismo tiempo que destacó que "viene de una intervención, en proceso de recuperación. Cuando en dos o tres meses esté recuperado, nos encantaría contar con él". El mediocampista termina su vínculo en junio de este año con el club al que arribó en 2018 y desde hace tiempo hay versiones que indican que una vez que finalice su contrato buscará regresar a la U: sin embargo, ante este nuevo panorama, habrá que ver qué ocurre a mitad de año.

🎙️ Las primeras palabras de Pizzi como DT de Racing. pic.twitter.com/IfvYtDqR98 — (@RacingClub) January 21, 2021

Por otra parte, Pizzi se refirió a la salida de Licha López de la Academia: "Lo de Lisandro es un vacío irremplazable a nivel futbolístico y humano. Nosotros entendemos su decisión, pero ese entendimiento no equipara la tristeza de no poder dirigirlo, al hincha de poder verlo y sus compañeros de no estar día a día con él".