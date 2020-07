Pisotón de Ramos a Raúl García no fue penalti pero ¿que pasó en el Fuenlabrada-Sporting?

En el Fuenlabrada-Sporting de esta temporada, sí se pitó penalti por pisotón de Babin a Jeisson, sin disputa de balón por medio

La jugada sucedió durante el último - y desde entonces hasta ahora, ríos de tinta han corrido sobre la jugada. El equipo blanco sse adelantó en el marcador gracias a un penalti de Dani García sobre Marcelo, señalado, a instancias del VAR. Minutos después, en el área del conjunto blanco, Sergio Ramos, de espaldas a Raúl García, alargaba su pierna para pisar el jugador de "los leones". González González, el árbitro del encuentro, no lo vio. Y Gil Manzano, el árbitro del partido responsable de la sala VOR, no llamó la atención de González Gónzalez, a pesar de las protestas de los jugadores del Athletic. No se pitó penalti.

Iturralde defiende un error de traducción que confunde a los árbitros españoles

A través de un artículo publicado en el "As" por Iturralde González, el ex colegiado afirma que un error de traducción ha confundido a los árbitros españoles sobre cómo debía aplicarse la nornma. Iturralde explica en la versión inglesa del reglamento, se espeficica que sólo habla de actos sin precaución y en ningún momento hace referencia a que tenga que existir una disputa de balón. El ex árbitro considera que existe un problema de traducción: en castellano la conducta imprudente es en disputa de balón, mientras que en la versión original, la inglesa, se establece una clara diferencia entre ‘making a challenge’ y ‘acts without precaution’. Iturralde cree que muchas veces una mala traducción puede llevar a un error de concepto y alterar la filosofía de la regla.

El CTA dice en 'Marca' que "se discuten hasta los aciertos".

Horas después, en el diario "Marca", aparecía una noticia firmada por José Félix Díaz que informaba que el Comité Técnico de Árbitros ratificaba la actuación de González González y Gil Manzano en el Athletic-R. Madrid y hablaba de aciertos arbitrales."Se discuten hasta los aciertos", se puede leer en el artículo.

Velasco Carballo intenta desmentir a Iturralde González

Por su parte, Carlos Velasco Carballo, presidente de los árbitros, también quiso dar su punto de vista en un artículo publicado en el diario "As", para dar la replica a Iturralde. En su artículo, Velasco insiste varias veces en subrayar que no existe un error de traducción, que la jugada entre Ramos y Raúl García nunca puede ser penalti y que la IFAB respalda a los árbitros españoles.Además, explica en las páginas de "As" que existe una carta de la IFAB sosteniendo esta versión. Una lástima que los lectores y periodistas no podamos tener una copia de esa presunta carta que alega Velasco Carballo. Sería bueno para todos, en aras de la verdad, que esa misiva tuviera naturaleza pública. ¿Por qué no se hace pública?

El precedente: Fuenlabrada-Sporting, penalti por pisotón de Babin a Jeisson

Hay más. Existe un precedente que lleva la contraria a la tesis y versión que defienden Velasco Carballo y el CTA. Ellos sostienen que Gil Manzano y González González hicieron bien no pitando penalti de Ramos a Raúl García. Sin embargo, esta misma temporada, en el partido entre Fuenlabrada y Real (2-0), la jugada del segundo gol local viene precedida de un pisotón de Babin a Jeisson Martinez, sin disputa de balón de por medio. Curioso, porque en esa jugada, el árbitro no pitó penalti, pero el VAR si avisó al árbitro para que viera la jugada, que finalmente vio y acabó pitando como pena máxima. Justo todo lo contrario de lo que hizo González González con Ramos y Raúl García. En caso de duda, conviene consultar el acta de aquel partido, donde el colegiado escribe que Babin, defensor del Sporting, fue amonestado por pisar al juagdor del Fuenlabrada.

Demasiadas preguntas y pocas respuestas

Las preguntas se amontonan: ¿Quién tiene razón sobre cómo se interpreta el reglamento? ¿No es demasiado grave que en unos casos se pite una cosa y en otros, otra diferente? Y lo más importante, si Velasco Carballo y el CTA siguen sosteniendo que lo de Ramos estaba bien pitado y no fue penalti ¿cómo pueden explicar el penalti que se pitó, por decisión del árbitro de VAR, en el pasado Fuenlabrada-Sporting de Gijón? ¿Cómo se puede defender que lo de Ramos no era penalti cuando existe un precedente donde se pitó justo lo contrario?