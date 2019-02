Piqué: "¿El Madrid? La otra vez ellos tuvieron más descanso y acabó 5-1..."

El defensa catalán sigue echando leña al fuego

No se corta. Y va a seguir así hasta donde haga falta. Nada más ganar en Sevilla, Gerard Piqué respondió a los medios de comunicación y lo hizo lanzando otra andanada al eterno rival. Cuestionado sobre las quejas del Real Madrid y de Solari por el calendario y por tener menos descanso que el Barça para el próximo clásico, Piqué contestó: "La otra vez ellos tuvieron un día más de descanso y ganamos 5-1", para añadir después "sé que nos van a esperar con ganas...pero haremos todo lo posible por estar en la final".

Será el primero de los dos clásicos que restan por jugar. El segundo será en LaLiga y podría dejar sentenciado el campeonato si los azulgranas ganan a los blancos. Piqué comentó: "Vamos a centrarnos primero en la Copa, ya que queremos ir a la final y luego dar un golpe de autoridad en el campeonato de Liga"

Sobre el momento de juego del Barça, Piqué apuntó: "Cada partido es muy complicado. No estamos jugando nuestro mejor futbol, pero estamos vivos en todos. Parece que no estamos, pero estamos vivos. Era vital ganar. Veníamos de partidos buenos defensivamente y no tanto en ataque, pero jugamos mejor".

Acerca de la nueva exhibición de Messi, Gerard explicó "Tratamos de rectificar cosas para arreglar cosas. Hay que pensar que Messi está con nosotros y que el miércoles jugará en el Bernabéu. Los catalanes tendemos a ver el vaso medio vacío, pero Messi hizo un partido muy bueno con un hat-trick y una asistencia".