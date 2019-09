Piqué: "Queremos que Ansu Fati nos ayude al máximo, pero sin explotarlo"

El defensa del Barcelona elogió al punta de 16 años, defendió a Valverde, opinó sobre los pitos a Luis Suárez y se refirió a la posible baja de Messi.

Gerard Piqué habló en zona mixta después de la victoria del 2-1 sobre el , y aseguró que la pretemporada que realizó el equipo azulgrana, plagada de viajes y con pocos entrenamientos, es un condicionante que tiene el criticado Ernesto Valverde para llevar a cabo la campaña 2019/20. Además, elogió a Ansu Fati y defendió a Luis Suárez, pitado por un sector del Camp Nou este martes.

Pitos a Suárez: "Entiendo que la afición tenga su opinión y que la manifieste, al final pagan su entrada y si abono para disfrutar, y cuando no lo hacen pueden decirlo, pero los jugadores somos personas, no podemos estar al 100% todos los partidos. En este caso fue en el cambio de Luis, pero no le daría más importancia. Ahora, a centrarnos en ".

Las críticas a Valverde: "Hubo condicionantes que no ayudaron, en la pretemporada entrenamos poco, hubo mucho viaje, hay jugadores que no cogen la forma, tenemos pequeñas molestias. Pero es lo que hay, estamos obligados a ganar siempre".

Mal lejos del Camp Nou: "Fuera de casa los rivales se sienten más fuertes, tienen a su afición y juegan de otra manera. Nosotros tratamos de imponer nuestro ritmo también fuera, pero siempre ha sido más difícil en estadios ajenos. Tenemos que empezar en un campo difícil como el Getafe, en una hora que no es de las que más nos gustan".

Ansu Fati: "Hubo partidos que fue importante, fue titular en partidos importantes, es muy muy joven, hay que encontrar el buen balance, que nos ayude al máximo pero sin explotarlo, para que su carrera vaya al ritmo que todos esperamos. El míster sabe cuándo hay que ponerlo para que nos aporte el máximo, pero recordando que es un chaval de 16 años. Queremos que tenga rendimiento los próximos 15 años".

¿Baja de Messi en Getafe? "Es un contratiempo, porque se trata del mejor. No tenerlo no es la mejor noticia, pero no tenemos excusa. Tenemos que ganar".